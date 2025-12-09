Возрастное ограничение 18+
Прокуратура сообщила о ликвидации свалки на Восточной в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура сообщила о ликвидации незаконной свалки строительного мусора в Екатеринбурге возле дома № 21 на улице Восточной, которая возникла на придомовой территории после капитального ремонта крыши.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, сотрудники ведомства сообщили о забытом строительном мусоре в управляющую компанию, после чего вместе с представителями компании выехали на место удостовериться в том, что свалка действительно существует.
После этого прокуратура вынесла представление об устранении нарушения, и мусор убрали.
