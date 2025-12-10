Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге экс-администратора признали виновной в присвоении
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал местную жительницу, работавшую администратором в магазине шуб, виновной в присвоении в крупном размере (часть 3 статьи 160 УК РФ).
Согласно материалам дела, с октября 2023 года по январь 2024 года она оформляла возврат на купленные шубы, а деньги оставляла себе. Таким образом она присвоила 790 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
В качестве наказания суд назначил ей 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также с виновной взыскана сумма ущерба в пользу собственника магазина.
