Первого обвиняемого в поиске заведомо экстремистских материалов оштрафовали на 3 тысячи рублей

17.23 Среда, 10 декабря 2025
Фото: судебный участок №2 Красногорского района Каменска-Уральского
Первого в России обвиняемого в поиске заведомо экстремистских материалов Сергея Глухих оштрафовали на три тысячи рублей. Такое решении вынесла мировая судья участка №2 Красногорского района Каменска-Уральского Елена Полянская.

Это минимальное наказание по статье 13.53 КоАП, отметил в разговоре с Вечерним ведомостями юрист Сергей Барусков, защищающий молодого человека.

Каким образом был выявлен факт поиска экстремистской информации общественности до сих пор неизвестно. Допрошенный в суде сотрудник каменск-уральского ФСБ заявил, что «методы, которыми они действуют, не разглашаются». Напомним, оператор сотовой связи T2 ранее заявлял, что не передавал информацию о трафике абонента Глухих.

Вероятно, зафиксировать факт просмотра «экстремистских» страниц помог случай – поскольку сотрудник ФСБ, инициировавший составление первого протокола по статье о поиске экстремистских материалов, ехал с обвиняемым в одном автобусе. Об этом в суде заявила сотрудница МВД Марина Канзафарова, рассказал Вечерним ведомостям защитник.

Сам медбрат вынужденно уволился из больницы после возбуждения против него административного дела.

«Он уволился. И находится в полной депрессии на фоне всего этого дела»,

– сказал Барсуков.


Юрист добавил, что обжалует постановление после получения полного текста. Ему обещали выдать его, к слову, в День Конституции – 12 декабря.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
