Первого обвиняемого в поиске заведомо экстремистских материалов оштрафовали на 3 тысячи рублей
Фото: судебный участок №2 Красногорского района Каменска-Уральского
Первого в России обвиняемого в поиске заведомо экстремистских материалов Сергея Глухих оштрафовали на три тысячи рублей. Такое решении вынесла мировая судья участка №2 Красногорского района Каменска-Уральского Елена Полянская.
Это минимальное наказание по статье 13.53 КоАП, отметил в разговоре с Вечерним ведомостями юрист Сергей Барусков, защищающий молодого человека.
Каким образом был выявлен факт поиска экстремистской информации общественности до сих пор неизвестно. Допрошенный в суде сотрудник каменск-уральского ФСБ заявил, что «методы, которыми они действуют, не разглашаются». Напомним, оператор сотовой связи T2 ранее заявлял, что не передавал информацию о трафике абонента Глухих.
Вероятно, зафиксировать факт просмотра «экстремистских» страниц помог случай – поскольку сотрудник ФСБ, инициировавший составление первого протокола по статье о поиске экстремистских материалов, ехал с обвиняемым в одном автобусе. Об этом в суде заявила сотрудница МВД Марина Канзафарова, рассказал Вечерним ведомостям защитник.
Сам медбрат вынужденно уволился из больницы после возбуждения против него административного дела.
Юрист добавил, что обжалует постановление после получения полного текста. Ему обещали выдать его, к слову, в День Конституции – 12 декабря.
«Он уволился. И находится в полной депрессии на фоне всего этого дела»,
– сказал Барсуков.
Юрист добавил, что обжалует постановление после получения полного текста. Ему обещали выдать его, к слову, в День Конституции – 12 декабря.
