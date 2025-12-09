Возрастное ограничение 18+
Более 80 нарушений зарегистрировало ГИБДД при проверке автобусов в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В ходе проверки автобусов, которая проходила в Екатеринбурге с 10 по 12 декабря, сотрудники ГИБДД зарегистрировали 81 нарушение.
Среди них:
– 22 связаны с управлением при неисправности или условиях, при которых эксплуатация машины запрещена;
– 20 водителей не пользовались ремнями безопасности;
– 11 нарушили правила использования тахографа.
Также девять автобусов, которые останавливали представители ГИБДД, не проходили техосмотр.
Всего за три дня было проверено 320 автобусов, сообщили в городской Госавтоинспекции.
