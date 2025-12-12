Возрастное ограничение 18+
За гибель рабочих из-за неисправного подъёмника будут судить ИП в Каменске-Уральском
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском индивидуального предпринимателя обвиняют в гибели двух строителей из-за неисправного подъёмника, который он предоставил в рамках договора на оказание услуг.
Согласно материалам дела, он продал строительной организации навесную корзину для работ на высоте и вместе с оборудованием для управления подъёмником, которое оказалось неисправным. Следствие считает, что предприниматель знал об этом, сообщает прокуратура Свердловской области. Также утверждается, что он допустил к работе с подъёмником человека, который не проходил необходимое обучение и аттестацию.
Трагедия произошла 3 октября 2023 года. В тот день работники 1974 и 1960 годов рождения сорвались вместе с подъёмником с большой высоты. Один мужчина скончался на месте, второй – в больнице.
Индивидуального предпринимателя будут судить по части 3 статье и 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
