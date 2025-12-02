Возрастное ограничение 18+
Лжетуpагента будут судить за мошенничество в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить 25-летнюю местную жительницу, которая врала людям о том, что она агент туристической компании, брала деньги за путёвки и исчезала.
Согласно материалам дела, с ноября 2024 года по июль 2025 года она таким образом обманула 13 человек на общую сумму 1,9 миллиона рублей. Против неё возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в значительном и крупном размере»).
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение, сообщили в ведомстве. Дело уже направили в суд.
