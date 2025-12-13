Спрос на новые LADA в Свердловской области вырос почти на 57%





– рассказал руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артём Хомутников. «По нашим данным, за год доля отечественных автомобилей среди новых на "Авито Авто" возросла с 24,5% до 36,9%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За год спрос на отечественные машины в Свердловской области вырос на 46,6%, а доля российских брендов на рынке новых авто в ноябре достигла 36,9%. Такие данные приводит команда «Авито Авто».Самой популярной моделью среди отечественных машин стала LADA Granta. В топ-10 также вошли LADA Vesta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, Largus Cross, «Москвич» 3, Solaris HC, TENET T7 и Iskra. Наибольший прирост спроса аналитики зафиксировали у LADA (+56,6%), Niva Travel (+39,9%) и Granta Cross (+9,6%).Средняя цена новых отечественных автомобилей составила 1 804 000 рублей.Он также отметил, что в последнее время на рынке стали появляться новые модели, в том числе отечественные, и рекомендовал сервис «Селект», чтобы познакомиться с новинками, узнать об их особенностях, а также получить информацию о действующих акциях и предложениях от дилеров.