Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Павлодарской мужчина поранился о стекло и выпал из окна
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мужчина, предположительно, в неадекватном состоянии выпал из окна на улице Павлодарской, 38. Сообщается, что он погиб.
По словам очевидцев, мужчина сначала выкидывал вещи из окна, а потом сам полез в оконный проём, порезался о стекло и сорвался вниз. Ему вызвали скорую, но помочь не смогли. По данным канала «Злой Екатеринбург», опубликовавшего пугающие кадры, мужчину увезли в чёрном пакете. Соседи погибшего уверены, что он употреблял наркотики.
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.
По словам очевидцев, мужчина сначала выкидывал вещи из окна, а потом сам полез в оконный проём, порезался о стекло и сорвался вниз. Ему вызвали скорую, но помочь не смогли. По данным канала «Злой Екатеринбург», опубликовавшего пугающие кадры, мужчину увезли в чёрном пакете. Соседи погибшего уверены, что он употреблял наркотики.
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пенсионер из Каменска-Уральского осуждён за гибель супруги
12 декабря 2025
12 декабря 2025
Грабителя ювелирного салона в Качканаре вычислили по забытым документам на месте преступления
15 декабря 2025
15 декабря 2025