В Новой Ляле за мошенничество будут судить бывшую работницу ПВЗ
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Новой Ляле перед судом предстанет 22-летняя местная жительница, которая, по версии следствия, похитила более 140 товаров, когда работала в пункте выдачи заказов (ПВЗ).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, девушку обвиняют по статье о мошенничестве (159 УК РФ). Согласно материалам дела, она, работая в ПВЗ от имени своей мамы, с которой у маркетплейса был заключён договор, заказывала с аккаунтов мамы и своего сожителя товары, после чего отказывалась от них, оформляла возврат, но не возвращала на склад, а забирала себе, присваивая им статус «внескладская подготовка к отгрузке».
Таким образом, с сентября 2024 года по июль 2025 года она похитила более 140 товаров на общую сумму 146 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.
