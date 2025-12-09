Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге двум собачкам и коту ищут постоянное жильё
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / t.me/zoozashita_ekb
Передержка — это, конечно, лучше жизни под открытым небом, особенно, когда на улице сильный «минус». Но всё же, каждому домашнему животному необходим постоянный кров и люди, рядом с которыми можно было бы прожить до конца своих дней.
В Екатеринбурге сейчас временные передержки ищут дом для многих собак и кошек, которые ещё недавно вынуждено вели бродячий образ жизни.
Так, срочно требуется семья для Рэя, временно живущего на передержке у одной из сердобольных екатеринбурженок. Молодой пёсик не получил в своё время должного воспитания, поэтому сейчас во время прогулок слишком буйно реагирует на других собак и на проезжающих мимо велосипедистов. Но воспитать его ещё не поздно, чем уже занимается специалист по коррекции поведения животных. Увы, остаться на передержке он дольше не может — женщина уезжает из города и вынуждена Рэя пристраивать.
Другая ситуация с девятимесячным пёсиком. Он жил в доме, но прежняя хозяйка обращалась с ним так, что зоозащитникам пришлось спасать дружелюбного мальчика. Его выкупили, выкупали, обработали от паразитов и теперь ищут новую семью, где бы относились к собачке с любовью и заботой. Предложить дом пёсику можно по телефону +7 908 911-02-75.
А прежние хозяева чёрного молодого котика сами выкинули питомца на улицу, в зимний мороз. Сейчас ему около восьми месяцев, он бодрый, игривый и ласковый. Желающие приютить его у себя, могут позвонить по телефону 8 922 178-82-08.
О пристрое брошенных животных можно узнать в телеграм-канале благотворительного фонда «ЗооЗащита». К сожалению, информация обновляется там ежедневно — проблема бродячих животных, потерявшихся или преданных людьми, остаётся в Свердловской области очень острой.
