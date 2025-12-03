Возрастное ограничение 18+
Столетний юбилей Шаинского в Ельцин-центре отметят лекцией
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В воскресенье, 14 декабря, в екатеринбургском Ельцин-центре пройдёт лекция, из которой можно будет узнать много интересного о жизни и творчестве Владимира Шаинского. Мероприятие приурочено к столетию всенародно любимого советского композитора.
Автор лекции «Как композитор научил страну петь» — известный музыковед и критик Юлия Бедерова. Она является обозревателем газеты «Коммерсант» и радио «Культура», ведущий редактор в Большом театре и автор нескольких книг о музыке. Её рассказ о Шаинском будет интересен всем, кто хочет глубже понять феномен творчества композитора, чьи мелодии пела (да и сейчас не забыла) вся страна.
Владимир Шаинский родился в 1925 году и прожил 93 года. Несмотря на то, что диплом композитора он получил лишь в 40 лет, его творчество стало голосом целой эпохи. Композитор создал огромное количество песен, которые полюбились людям за мечтательность и одновременно — ироничность.
Лекция в Образовательном центре ельцинской многоэтажки рассчитана на слушателей разных возрастов, включая детей. Вход на неё свободный, но требуется предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра.
