В Невьянском районе Chevrolet столкнулся с грузовиком: пострадал ребёнок

В минувшее воскресенье, 14 декабря, днём, примерно в 13.20, на 274-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», в Невьянском районе, Chevrolet Tahoe столкнулся с грузовиком Volvo.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, Volvo стоял на дороге в направлении Екатеринбурга, когда Chevrolet Tahoe врезался в него. В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье Chevrolet. Её увезли в больницу с места ДТП.В разговоре с госавтоинспекторами Chevrolet Tahoe водитель, 47-летний мужчина со стажем 29 лет, рассказал, что ехал со скоростью 100 километров в час и потерял сцепление с дорогой, когда стал тормозить.На водителя составили несколько протоколов: по части 2 статьи 12.3 (из-за отсутствия при себе документов), части 1.1 статьи 12.5 (из-за неисправности или условий, при которых ездить на машине запрещено), частям 2 и 3 статьи 12.31.1 (из-за нарушения правил перевозки пассажиров и статье 12.37 (из-за отсутствия страховки) КоАП РФ.