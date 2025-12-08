Возрастное ограничение 18+
Почти шесть сотен малышей родились в Свердловской области на прошлой неделе
Иллюстрация: AI
За прошедшую неделю в Свердловской области родилось 597 малышей. На свет появились 332 мальчика и 265 девочек. Такими радостными цифрами через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев» делится региональное министерство здравоохранения.
Среди почти шести сотен новорожденных на свет появилось 5 пар близнецов. Большинство мам, как отмечают в свердловском Минздраве, родили в возрасте до 35 лет: таких отмечено 424 женщины. Ещё 168 мамочек стали родительницами после 35 лет.
Одна из рожениц рожала уже в восьмой раз. А для 186 семей новорожденные стали вторыми детьми.
Стоит отметить, что уральцы всё основательней подходят к такому ответственному делу, как зачатие, вынашивание, рождение и воспитание детей. Так, как «Вечерние ведомости» писали ранее, более 500 жителей Свердловской области решили поучаствовать в форуме «Беременные встречи», где они смогли получить практические знания по подготовке к родам и уходу младенцем.
Среди почти шести сотен новорожденных на свет появилось 5 пар близнецов. Большинство мам, как отмечают в свердловском Минздраве, родили в возрасте до 35 лет: таких отмечено 424 женщины. Ещё 168 мамочек стали родительницами после 35 лет.
Одна из рожениц рожала уже в восьмой раз. А для 186 семей новорожденные стали вторыми детьми.
Стоит отметить, что уральцы всё основательней подходят к такому ответственному делу, как зачатие, вынашивание, рождение и воспитание детей. Так, как «Вечерние ведомости» писали ранее, более 500 жителей Свердловской области решили поучаствовать в форуме «Беременные встречи», где они смогли получить практические знания по подготовке к родам и уходу младенцем.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за неделю родились 9 пар близнецов
08 декабря 2025
08 декабря 2025
Жителя Верхней Пышмы едва не погубила любовь к курению
12 декабря 2025
12 декабря 2025