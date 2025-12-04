Возрастное ограничение 18+
Последняя в этом году «Книжная квартирале» пройдёт в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Через неделю, 20 декабря, в Екатеринбурге пройдёт предновогодняя «Книжная квартирале». Участников её ждёт обширная программа сразу из трёх событий.
Начнётся квартирале на улице, под открытым небом, с блиц-экскурсии от ДКЖ до библиотеки №14, что на улице Свердлова. Проведёт её экскурсовод-исследователь Мария Зенкова.
Когда экскурсанты окажутся в библиотеке, их примет директор книжного заведения Ульяна Плюснина. Она расскажет, какие кардинальные изменения претерпела возглавляемая ею культурная организация. Центральным событием станет встреча с коллекционером Полиной Ладиной. Она покажет свою коллекцию клоунских книг и раскроет её тайны, а под финал встречи проведёт мастер-класс по сочинению юмористических клоунских стихов.
Начало «Книжной квартирале» запланировано на час дня, а продлится всё мероприятие около трёх часов. Для участия необходимо приобрести билет, количество которых ограниченно.
Напомним, что «Книжная квартирале» — это исследовательский проект сообщества «Екбгуляем». Он изучает книжную культуру Екатеринбурга во всём её многообразии. Конечная цель проекта — создание путеводителя и цикла авторских маршрутов к 2026 году.
Начнётся квартирале на улице, под открытым небом, с блиц-экскурсии от ДКЖ до библиотеки №14, что на улице Свердлова. Проведёт её экскурсовод-исследователь Мария Зенкова.
Когда экскурсанты окажутся в библиотеке, их примет директор книжного заведения Ульяна Плюснина. Она расскажет, какие кардинальные изменения претерпела возглавляемая ею культурная организация. Центральным событием станет встреча с коллекционером Полиной Ладиной. Она покажет свою коллекцию клоунских книг и раскроет её тайны, а под финал встречи проведёт мастер-класс по сочинению юмористических клоунских стихов.
Начало «Книжной квартирале» запланировано на час дня, а продлится всё мероприятие около трёх часов. Для участия необходимо приобрести билет, количество которых ограниченно.
Напомним, что «Книжная квартирале» — это исследовательский проект сообщества «Екбгуляем». Он изучает книжную культуру Екатеринбурга во всём её многообразии. Конечная цель проекта — создание путеводителя и цикла авторских маршрутов к 2026 году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Вечер памяти Джона Леннона пройдёт в Екатеринбурге
04 декабря 2025
04 декабря 2025
Глава Нижнего Тагила проведёт прямой эфир 10 декабря
08 декабря 2025
08 декабря 2025
Спектакль про сомневающихся служителей Бога покажут в Белинке
09 декабря 2025
09 декабря 2025