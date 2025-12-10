За езду на питбайке по Нижнему Тагилом оштрафован отец несовершеннолетнего ездока

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной суд оставил без изменения административное наказание для жителя Нижнего Тагила. Судом первой инстанции мужчина был оштрафован за покатушки несовершеннолетнего сына.В сентябре текущего года на улице Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле сотрудником Госавтоинспекции был остановлен подросток, катавшийся на питбайке марки «KAYO BASIC TT140». Выяснилось, что мальчику ещё не исполнилось 16 лет и что у него нет водительского удостоверения, дающего право на управление транспортными средствами.В ходе дальнейших выяснений оказалось, что управлять питбайком подростку разрешил его отец. В отношении мужчины был составлен административный протокол. А позже местный суд вынес постановление о назначении штрафа. Размер денежного взыскания составил 30 тысяч рублей.Отец подростка не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. В ней он пытался оспорить квалификацию питбайка как транспортного средства. Нарушитель настаивал на том, что питбайк является спортивным инвентарем, а не средством передвижения. Однако Свердловский областной суд не нашёл оснований для удовлетворения жалобы. Апелляционная коллегия пояснила, что ключевое значение имеют технические характеристики. Питбайк с двигателем 125 кубических сантиметров, движущийся по дороге общего пользования, признан мотоциклом. А для управления таким мотоциклом необходимо водительское удостоверение категории «А» или «А1». Поэтому постановление Тагилстроевского районного суда и решено было оставить в силе.