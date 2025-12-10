Возрастное ограничение 18+
За езду на питбайке по Нижнему Тагилом оштрафован отец несовершеннолетнего ездока
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд оставил без изменения административное наказание для жителя Нижнего Тагила. Судом первой инстанции мужчина был оштрафован за покатушки несовершеннолетнего сына.
В сентябре текущего года на улице Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле сотрудником Госавтоинспекции был остановлен подросток, катавшийся на питбайке марки «KAYO BASIC TT140». Выяснилось, что мальчику ещё не исполнилось 16 лет и что у него нет водительского удостоверения, дающего право на управление транспортными средствами.
В ходе дальнейших выяснений оказалось, что управлять питбайком подростку разрешил его отец. В отношении мужчины был составлен административный протокол. А позже местный суд вынес постановление о назначении штрафа. Размер денежного взыскания составил 30 тысяч рублей.
Отец подростка не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. В ней он пытался оспорить квалификацию питбайка как транспортного средства. Нарушитель настаивал на том, что питбайк является спортивным инвентарем, а не средством передвижения. Однако Свердловский областной суд не нашёл оснований для удовлетворения жалобы. Апелляционная коллегия пояснила, что ключевое значение имеют технические характеристики. Питбайк с двигателем 125 кубических сантиметров, движущийся по дороге общего пользования, признан мотоциклом. А для управления таким мотоциклом необходимо водительское удостоверение категории «А» или «А1». Поэтому постановление Тагилстроевского районного суда и решено было оставить в силе.
