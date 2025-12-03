Возрастное ограничение 18+
Глава Нижнего Тагила проведёт прямой эфир 10 декабря
Фото: Вечерние ведомости
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 10 декабря выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы горожан. Об этом на прошлой неделе сообщил сам градоначальник.
Начало трансляции запланировано на 16:30 на странице мэра во «ВКонтакте».
Как уточняется, тагильчане могут заранее задать свои вопросы через форму на портале «Госуслуги», выбрав тему «прямая линия главы города».
Добавим, что вопросы также принимают в комментариях под анонсом эфира в соцсети.
Начало трансляции запланировано на 16:30 на странице мэра во «ВКонтакте».
Как уточняется, тагильчане могут заранее задать свои вопросы через форму на портале «Госуслуги», выбрав тему «прямая линия главы города».
Добавим, что вопросы также принимают в комментариях под анонсом эфира в соцсети.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Мэрия Екатеринбурга напомнила о возможности «Профилактического визита Роспотребнадзора»
30 ноября 2025
30 ноября 2025
Жители Екатеринбурга сэкономили более 9 млн рублей на оплате школьного питания и детсадов через СБП
08 декабря 2025
08 декабря 2025