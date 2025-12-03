Глава Нижнего Тагила проведёт прямой эфир 10 декабря

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 10 декабря выйдет в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы горожан. Об этом на прошлой неделе сообщил сам градоначальник.Начало трансляции запланировано на 16:30 на странице мэра во «ВКонтакте».Как уточняется, тагильчане могут заранее задать свои вопросы через форму на портале «Госуслуги», выбрав тему «прямая линия главы города».Добавим, что вопросы также принимают в комментариях под анонсом эфира в соцсети.