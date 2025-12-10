Возрастное ограничение 18+

Жители Екатеринбурга обратились к Путину из-за застройки рядом с Ботаническим садом

14.33 Понедельник, 15 декабря 2025
Жители домов на месте бывшего Ботанического рынка в Екатеринбурге записали видеообращение к президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию с точечной застройкой у Ботанического сада УрО РАН. Поводом стало строительство еще одной высотки по соседству с уже возводимыми домами.

Как сообщили горожане в разговоре с Вечерними ведомостями, проект предполагает появление здания высотой более 30 этажей. По их словам, территория и без того перегружена: во дворах не хватает парковочных мест, а плотность застройки продолжает расти. Жильцы опасаются, что новый дом нарушит нормы инсоляции как для соседних жилых зданий, так и для уникальных коллекций растений Ботанического сада.

Авторы обращения также ставят под сомнение законность разрешения на строительство, выданного компании «Специализированный застройщик “Ботаника Грин Хаус бай Баден фэмили”». Они ссылаются на нормативы градостроительного проектирования Екатеринбурга и положения СП 42.13330-2016. По их расчетам, при нормативе 30 квадратных метров на человека фактическая численность жителей в зоне застройки уже превышает допустимые показатели.

По данным жителей, в радиусе территориальной доступности 500 метров находится существующая трамвайная сеть. При этом расчетная плотность населения составляет около 4,7 тысячи человек, что, по их словам, превышает установленную норму более чем на 500 человек.

Ранее Вечерние ведомости писали, что проект застройки территории бывшего Ботанического рынка предполагает размещение многоэтажных жилых домов в непосредственной близости от Ботанического сада УрО РАН. Жители уже заявляли о рисках перегрузки улично-дорожной сети, нехватке социальной инфраструктуры и возможном нарушении градостроительных нормативов.

Обновлено. «Специализированный застройщик “Ботаника Грин Хаус бай Баден фэмили”» прокомментировал
планы по застройке участка.

«Земельный участок был приобретён нашей компанией у «Синара Девелопмент». На момент покупки он уже имел действующее разрешение на строительство и проектную документацию будущего дома. Проект изначально разрабатывался с соблюдением всех градостроительных и санитарных норм. Фактическое расстояние между новым корпусом и ближайшими соседними домами составляет от 30 до 40 метров. Это с большим запасом превышает минимальные нормативные требования, установленные градостроительными правилами, и подтверждает полное соответствие проекта по инсоляции, плотности застройки и нагрузкам.

Кроме того, мы прекрасно понимаем, что Ботанический сад — ключевой природный ресурс района, и восприятие его открытости важно для всех жителей микрорайона. Архитектура “Ботаники Грин Хаус” разработана так, чтобы быть максимально легкой визуально.
Мы готовы обсуждать ключевые аспекты строительства и корректно реагировать на конструктивную обратную связь»,

— сказали Вечерним ведомостям в пресс-службе застройщика.



ООО «СЗ “Ботаника Грин Хаус бай Баден фэмили”» предлагает направлять идеи по благоустройству на электронную почту info@botanicaliving.ru.

Алиса Левина © Вечерние ведомости
