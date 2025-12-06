Возрастное ограничение 18+
МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Свердловской области
Фото: Ольга Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области 14 декабря ожидается сильный снег. О неблагоприятных погодных условиях сообщили в МЧС России по Свердловской области.
Как предупреждают спасатели, интенсивные осадки могут привести к ухудшению дорожной обстановки и затруднить передвижение как в городах, так и на загородных трассах. Водителей просят быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию между автомобилями. При попадании в сильный снегопад рекомендуется перестроиться в правый ряд, включить аварийную сигнализацию и дождаться улучшения видимости.
Пешеходам советуют по возможности ограничить пребывание на улице, особенно в период наиболее интенсивных осадков. Повышенная скользкость тротуаров и снижение видимости могут увеличить риск травм.
В МЧС России по Свердловской области напоминают, что в случае происшествий или аварийных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в экстренные службы по телефонам «101» или «112».
