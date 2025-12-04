Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге появятся 50 контейнеров для сбора одежды и текстиля на переработку
Фото: Администрации города Екатеринбурга
В Екатеринбурге установят 50 контейнеров для сбора одежды и текстиля, предназначенных для дальнейшей переработки. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.
Первые два контейнера уже появились в Академическом районе у дома на улице Краснолесья, 54. Как уточнили в администрации Екатеринбурга, проект входит в состав промышленно-экологического кластера «Зеленая нить», который работает как комплекс полного цикла по переработке текстиля. Производственная часть кластера расположена в Иваново.
Кластер «Зеленая нить» объединяет сбор ненужной одежды, сортировку и переработку текстиля, а также выпуск новой продукции, включая пряжу и рабочую спецодежду.
Для передачи вещей на переработку горожанам достаточно сдать чистую одежду и текстиль, сложив их в пакет и опустив в ближайший контейнер. Принимаются одежда, обувь, аксессуары, постельное белье и домашний текстиль. После сбора вещи сортируют, пригодные передают на благотворительные цели, а остальное сырье направляют на переработку, где оно получает новую форму и назначение.
