Начинающий водитель в Североуральске попал в ДТП, врезавшись в опору газопровода

Дорожно-транспортное происшествие с участием начинающего водителя произошло в Североуральске на 91-м километре автодороги «Серов – Североуральск – Ивдель», сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», получивший водительское удостоверение накануне, не справился с управлением при выполнении обгона. Машина съехала в кювет, после чего опрокинулась и наехала на бетонную опору газопровода.В результате аварии водитель и его пассажирка, 38-летняя женщина, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Уточняется, что в момент ДТП оба находились в автомобиле с пристегнутыми ремнями безопасности.Опора газопровода повреждений не получила, угрозы для инженерных коммуникаций не возникло. По факту происшествия проводится проверка.