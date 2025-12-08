Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге регионов по доходам жителей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге российских регионов по уровню доходов жителей по итогам третьего квартала 2025 года, следует из исследования «РИА Рейтинг».По данным исследования, среднедушевые денежные доходы жителей региона составили около 74,9 тыс. рублей в месяц. Этот показатель оказался выше среднероссийского уровня и вырос на 1,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Указано, что в исследовании учитывалось соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Свердловской области оно составило порядка 3,0, что характеризует покупательскую способность жителей региона.Лидерами рейтинга стали северные регионы – Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.