Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге регионов по доходам жителей
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге российских регионов по уровню доходов жителей по итогам третьего квартала 2025 года, следует из исследования «РИА Рейтинг».
По данным исследования, среднедушевые денежные доходы жителей региона составили около 74,9 тыс. рублей в месяц. Этот показатель оказался выше среднероссийского уровня и вырос на 1,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Указано, что в исследовании учитывалось соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Свердловской области оно составило порядка 3,0, что характеризует покупательскую способность жителей региона.
Лидерами рейтинга стали северные регионы – Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.
