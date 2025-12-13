Под Ревдой пассажирка погибла после заноса Subaru на трассе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В районе Ревды 14 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась около 16.10 на 314 километре автодороги Пермь Екатеринбург.По предварительной информации, автомобиль Subaru, двигавшийся в сторону Екатеринбурга, в условиях снегопада потерял управляемость. Машину занесло, после чего она столкнулась с автомобилем «Газель», стоявшим на обочине справа. От удара оба транспортных средства съехали в кювет.В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля погибла на месте происшествия. Водитель Subaru получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Личность погибшей в настоящее время устанавливается.В Госавтоинспекции Свердловской области напоминают водителям о необходимости выбирать безопасную скорость в условиях снегопада, увеличивать дистанцию и сохранять повышенную внимательность на заснеженных дорогах.