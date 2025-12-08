Жители Екатеринбурга сэкономили более 9 млн рублей на оплате школьного питания и детсадов через СБП

Алексей Алексеев © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга получили свыше 9 миллионов рублей кешбэка при оплате школьного питания и услуг детских садов через Систему быстрых платежей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на данные Национальной системы платежных карт.По данным мэрии, за три месяца действия акции горожане воспользовались возможностью экономии 78 тысяч 457 раз. Уточняется, что доля платежей за школьное питание, совершённых через СБП и участвующих в акции, выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Чтобы получить кешбэк, необходимо убедиться в регистрации в программе лояльности «Привет!» и затем пополнить счёт школьного питания или оплатить услуги детсадов в портале или приложении «Екарта. Школьные сервисы», уточнили в администрации города.Как поясняют в мэрии, кешбэк 5 % возвращается рублями на банковский счёт уже через минуту после оплаты. Максимальный размер возврата составляет 500 рублей в месяц. В программе участвуют муниципальные учреждения, где доступна оплата через систему «Школьные сервисы».Акция действует с 1 сентября и продлится до 31 декабря.