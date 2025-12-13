Возрастное ограничение 18+
За сутки два человека погибли при пожарах в жилых домах Свердловской области
Фото: МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области зафиксированы 13 пожаров в жилом секторе, два из них привели к гибели людей. Подробности происшествий сообщили в МЧС России по Свердловской области.
Один из пожаров произошел в поселке Буланаш на улице Проходчиков. Огонь охватил квартиру в жилом доме, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. В результате пожара погиб один человек. Возгорание ликвидировали за 18 минут, в тушении участвовали восемь специалистов и две единицы техники. Причину происшествия устанавливают пожарные дознаватели.
О еще одном пожаре со смертельным исходом в Екатеринбурге на улице Панельной мы писали ранее. В пятиэтажном жилом доме коридорного типа на четвертом этаже загорелось домашнее имущество в подъезде, огонь распространился на площади 10 квадратных метров.
В ведомстве также подвели итоги причин возгораний за сутки. Несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей стало причиной пожаров в 5% случаев. Еще в 15% случаев возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Неисправность отопительных печей и аварийный режим работы электросети стали причинами пожаров еще в 5% случаев каждый.
