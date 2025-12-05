Возрастное ограничение 18+
С 16 декабря жителям Свердловской области разрешат рубить елки
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Сезон заготовки новогодних хвойных деревьев в Свердловской области стартует 16 декабря. Жители смогут оформить договор купли-продажи деревьев в любом из 30 лесничеств и выбрать ель или сосну в специально отведённых местах. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Заготовка разрешена только на участках, где требуется расчистка территории: под линиями электропередачи, просеки, противопожарные разрывы и трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог. Самовольная рубка в других местах запрещена.
Для получения новогодней ели необходимо обратиться в лесничество с паспортом, СНИЛС и ИНН, заполнить заявление с указанием личных данных и желаемой высоты дерева, оплатить квитанцию в банке или по QR-коду. После этого лесничество подготовит договор купли-продажи и сообщит точное место и время заготовки.
Стоимость ёлок в 2025 году зависит от высоты:
- до 1 метра — 71 рубль 21 копейка
- 1,1–2,0 метра — 142 рубля 41 копейка
- 2,1–3,0 метра — 213 рублей 64 копейки
- 3,1–4,0 метра — 284 рубля 85 копеек
- свыше 4 метров — 356 рублей 5 копеек
В министерстве также напомнили, что за незаконную рубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность.
