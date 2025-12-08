10-летняя девочка оказалась в реанимации после ДТП на трассе под Верхней Пышмой

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Верхнепышминском районе сотрудники Госавтоинспеции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали три человека, включая ребёнка. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла 13 декабря около 17.27 на автодороге «Верхняя Пышма – Невьянск».Столкновение случилось на шестом километре трассы с участием автомобилей «Тойота» и «Киа Селтос». По предварительной информации, 46-летняя жительница Екатеринбурга, управлявшая «Тойотой» и следовавшая в сторону Невьянска, не обеспечила постоянный контроль за дорожной ситуацией, не учла погодные и дорожные условия и выехала на полосу встречного движения.Во встречном направлении, в сторону Верхней Пышмы, двигался автомобиль «Киа Селтос» под управлением 44-летнего мужчины. На заднем сиденье справа находилась его 10-летняя дочь, пристёгнутая ремнём безопасности. В салоне «Тойоты» также ехал пассажир, 26-летний житель Екатеринбурга.В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения. Трое участников аварии с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. По информации Госавтоинспекции, состояние 10-летней девочки оценивается как тяжёлое, она находится в отделении реанимации.