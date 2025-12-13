Возрастное ограничение 18+
МЧС предупреждает о сильном снеге в Свердловской области
В Свердловской области 15 декабря прогнозируется сильный снег. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области. Неблагоприятные погодные условия могут осложнить дорожную обстановку в регионе.
В связи с ухудшением погоды спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и по возможности отказаться от дальних поездок. В случае попадания в интенсивный снегопад автомобилистам советуют перестроиться в правый ряд, включить аварийную сигнализацию и переждать ухудшение видимости.
Пешеходам также следует быть особенно внимательными. В МЧС призывают передвигаться осторожно, чтобы избежать падений, а также обходить шаткие конструкции и здания с неустойчивой кровлей, где существует риск схода снега.
