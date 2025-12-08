Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге объявили старт всероссийского форума юных дарований ArtНавигатор
Фото: БФ «Дети России»
Благотворительный фонд «Дети России» открыл приём заявок на участие во Всероссийском форуме юных дарований «ArtНавигатор». Проект реализуется в два этапа и завершится очной образовательной программой для лучших участников.
Как сообщили организаторы, конкурсная часть продлится с 11 декабря 2025 года по 2 марта 2026 года. Работы принимаются в четырёх направлениях – изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография и журналистика. Заявки подаются в электронном виде через сайт фонда – для картин требуется фотоматериал, для творческих номеров видеозаписи, для журналистских работ тексты или ссылки на публикации.
По итогам заочного отбора жюри сформирует рейтинг участников. Авторы лучших работ получат персональные приглашения на очный этап форума – двухдневную серию мастер-классов с известными деятелями культуры и искусства. Победителей конкурсной части назовут на церемонии закрытия форума.
Для юных журналистов и художников предусмотрены две тематические рамки – «Симфония народов и традиций», приуроченная к Году единства народов России, и «Код новой реальности», посвящённая современным технологическим и общественным изменениям.
«Язык творчества универсальный, яркий. И наши участники владеют им прекрасно. – Отметила директор фонда Юлия Нутенко. – Образы и смысли, которые выражают в танце, вокальных композициях, картинах и журналистских материалах, запоминаются и дарят самые светлые переживания».
В 2025 году форум ArtНавигатор собрал в Свердловской области более 200 участников в возрасте от 9 до 17 лет из разных регионов страны, включая Урал, Поволжье, Центральную Россию и Санкт-Петербург. Участие в проекте бесплатное и не требует профессиональной подготовки.
