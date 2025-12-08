Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге объявили старт всероссийского форума юных дарований ArtНавигатор

12.34 Понедельник, 15 декабря 2025
Фото: БФ «Дети России»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Благотворительный фонд «Дети России» открыл приём заявок на участие во Всероссийском форуме юных дарований «ArtНавигатор». Проект реализуется в два этапа и завершится очной образовательной программой для лучших участников.

Как сообщили организаторы, конкурсная часть продлится с 11 декабря 2025 года по 2 марта 2026 года. Работы принимаются в четырёх направлениях – изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография и журналистика. Заявки подаются в электронном виде через сайт фонда – для картин требуется фотоматериал, для творческих номеров видеозаписи, для журналистских работ тексты или ссылки на публикации.

По итогам заочного отбора жюри сформирует рейтинг участников. Авторы лучших работ получат персональные приглашения на очный этап форума – двухдневную серию мастер-классов с известными деятелями культуры и искусства. Победителей конкурсной части назовут на церемонии закрытия форума.

Для юных журналистов и художников предусмотрены две тематические рамки – «Симфония народов и традиций», приуроченная к Году единства народов России, и «Код новой реальности», посвящённая современным технологическим и общественным изменениям.

«Язык творчества универсальный, яркий. И наши участники владеют им прекрасно. – Отметила директор фонда Юлия Нутенко. – Образы и смысли, которые выражают в танце, вокальных композициях, картинах и журналистских материалах, запоминаются и дарят самые светлые переживания».

В 2025 году форум ArtНавигатор собрал в Свердловской области более 200 участников в возрасте от 9 до 17 лет из разных регионов страны, включая Урал, Поволжье, Центральную Россию и Санкт-Петербург. Участие в проекте бесплатное и не требует профессиональной подготовки.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Ведущие компании делают ставку на развитие молодых талантов
08 декабря 2025
Последняя в этом году «Книжная квартирале» пройдёт в Екатеринбурге
12 декабря 2025
В Екатеринбурге до 30 апреля 2026 года ограничат движение по улице Дагестанской
12 декабря 2025
Завершается приём заявок на свердловский фестиваль «Дорога безопасности»
09 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:07 Свердловский депутат рассказал о задержании ухаживающего за женой после инсульта многодетного военного
12:34 В Екатеринбурге объявили старт всероссийского форума юных дарований ArtНавигатор
12:27 В Екатеринбурге за год подешевела аренда квартир на 11%
12:22 Грабителя ювелирного салона в Качканаре вычислили по забытым документам на месте преступления
11:24 В лобовом столкновении на трассе Екатеринбург – Тюмень погибли двое
10:43 Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге регионов по доходам жителей
18:34 Под Ревдой пассажирка погибла после заноса Subaru на трассе
17:58 Ura.ru возобновило работу после паузы на фоне конфликта с новыми владельцами
17:19 МЧС предупреждает о сильном снеге в Свердловской области
16:31 В Заречном из-за аварии на подстанции без света остались около 18 тысяч человек
15:33 В екатеринбургской больнице посещение пациентки закончилось поножовщиной
14:42 10-летняя девочка оказалась в реанимации после ДТП на трассе под Верхней Пышмой
13:49 Снег и похолодание ожидаются в Свердловской области в середине декабря
12:41 В больницах Екатеринбурга начали регулярно работать клоуны с детьми
11:05 За сутки два человека погибли при пожарах в жилых домах Свердловской области
18:40 Начинающий водитель в Североуральске попал в ДТП, врезавшись в опору газопровода
18:33 При пожаре в жилом доме Екатеринбурга погиб человек
17:43 МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Свердловской области
16:39 В Екатеринбурге появятся 50 контейнеров для сбора одежды и текстиля на переработку
16:32 В театре музкомедии Екатеринбурга произошло задымление из-за короткого замыкания
15:49 С 16 декабря жителям Свердловской области разрешат рубить елки
14:47 Автомобили с пробегом в Свердловской области за год подешевели почти на 9%
13:49 С начала декабря мошенники похитили у жителей Екатеринбурга почти 27 млн рублей
12:48 СК сообщил о выплатах задолженности рабочим на стройке Волковского ГОКа в Нижнем Тагиле
11:05 Экс-министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов получил условный срок
21:24 На автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» в ДТП пострадал человек
Все новости Свердловской области
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
Все новости России и мира
13:07 Свердловский депутат рассказал о задержании ухаживающего за женой после инсульта многодетного военного
12:34 В Екатеринбурге объявили старт всероссийского форума юных дарований ArtНавигатор
12:27 В Екатеринбурге за год подешевела аренда квартир на 11%
12:22 Грабителя ювелирного салона в Качканаре вычислили по забытым документам на месте преступления
11:24 В лобовом столкновении на трассе Екатеринбург – Тюмень погибли двое
10:43 Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге регионов по доходам жителей
18:34 Под Ревдой пассажирка погибла после заноса Subaru на трассе
17:58 Ura.ru возобновило работу после паузы на фоне конфликта с новыми владельцами
17:19 МЧС предупреждает о сильном снеге в Свердловской области
16:31 В Заречном из-за аварии на подстанции без света остались около 18 тысяч человек
15:33 В екатеринбургской больнице посещение пациентки закончилось поножовщиной
14:42 10-летняя девочка оказалась в реанимации после ДТП на трассе под Верхней Пышмой
13:49 Снег и похолодание ожидаются в Свердловской области в середине декабря
12:41 В больницах Екатеринбурга начали регулярно работать клоуны с детьми
11:05 За сутки два человека погибли при пожарах в жилых домах Свердловской области
18:40 Начинающий водитель в Североуральске попал в ДТП, врезавшись в опору газопровода
18:33 При пожаре в жилом доме Екатеринбурга погиб человек
17:43 МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Свердловской области
16:39 В Екатеринбурге появятся 50 контейнеров для сбора одежды и текстиля на переработку
16:32 В театре музкомедии Екатеринбурга произошло задымление из-за короткого замыкания
15:49 С 16 декабря жителям Свердловской области разрешат рубить елки
14:47 Автомобили с пробегом в Свердловской области за год подешевели почти на 9%
13:49 С начала декабря мошенники похитили у жителей Екатеринбурга почти 27 млн рублей
12:48 СК сообщил о выплатах задолженности рабочим на стройке Волковского ГОКа в Нижнем Тагиле
11:05 Экс-министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов получил условный срок
21:24 На автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» в ДТП пострадал человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK