Мэрия Екатеринбурга представила планы по созданию крупной промзоны

21.37 Среда, 10 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Глава Екатеринбурга анонсировал масштабные планы по развитию южной окраины города. Речь идёт о создании новой промзоны на большой территории за пределами екатеринбургской кольцевой автодороги.

Территория, которую планируется отдать под промзону, находится в районе пересечения ЕКАД и Полевского тракта, рядом с городским микрорайоном Солнечный. Основная цель проекта — организовать новые производственные и логистические предприятия, а также создать рабочие места. В частности, согласно планам мэрии, эта промышленная зона сможет обеспечить рабочими местами жителей Академического района.

Для полноценной реализации этого замысла необходима развитая инфраструктура. Поэтому мэр назвал ключевым условием организации промзоны строительство прямого выезда из Академического на ЕКАД, а также возведение современной транспортной развязки. Надо ли говорить, что осуществление этих грандиозных планов вновь ударит по уральской природе, только теперь — за городской чертой. Горожане, меж тем, недоумевают, почему на месте закрывающихся заводов в Екатеринбурге вырастают жилые кварталы, а промышленные площадки устраиваются с уничтожением полей и лесов.

Как указывают специалисты интернет-ресурса «Квадратный метр», сейчас в Екатеринбурге реализуется более двух десятков проектов технопарков. Они представляют собой специально организованные площадки для новых производств. Планируется, что в сумме они позволят создать до 130 тысяч новых рабочих мест. Промзона возле Солнечного станет лишь частью масштабной программы.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
