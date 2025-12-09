В Заречном из-за аварии на подстанции без света остались около 18 тысяч человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В городе Заречный сегодня произошло аварийное отключение электроснабжения. Как сообщает МЧС, в 12.30 поступило сообщение о нарушении работы подстанции «Блочная», предположительно из-за выгорания ячейки.В результате аварии электроснабжение оказалось нарушено в южной части Заречного. Без света остались 39 многоквартирных жилых домов, в которых проживают около 18 тысяч человек. Также отключение затронуло 10 социально значимых объектов, включая школы и детские сады.Для восстановления электроснабжения по основной схеме из Екатеринбурга на место аварии была направлена аварийная бригада. По предварительной информации, планируемое время восстановления электроснабжения намечено на 20.00.