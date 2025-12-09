Возрастное ограничение 18+
Оформить визу на Кипр стало возможно в новом визовом центре в Екатеринбурге
В Екатеринбурге открылся визовый центр Республики Кипр, через который жители города и региона могут подать документы на получение визы, сообщили в посольстве.
Визовый центр расположен в международном деловом центре «Микрон». Там принимают заявления на оформление виз, а также проводят процедуру сдачи биометрических данных. Размер сервисного сбора составляет 1,5 евро без учета НДС.
Как уточняется, запуск центра в Екатеринбурге стал частью расширения сети визовых центров Кипра в российских городах. Ранее аналогичные офисы начали работу и в других регионах страны.
Выдача кипрских виз в Екатеринбурге была возобновлена в начале октября, после чего оформление документов стало доступно через визовый центр.
