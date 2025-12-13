Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области выросло число крупных выплат по ОСАГО

Число страховых выплат по ОСАГО на сумму 350–400 тысяч рублей за год увеличилось на 37%. Об этом говорится в совместном исследовании страховой компании «Согласие» и сервиса «Авито Авто».

По данным исследования, за девять месяцев 2025 года средний размер выплаты по ОСАГО составил 108 тысяч рублей. При этом рост зафиксирован и в других сегментах: количество выплат на 250–300 тысяч рублей увеличилось на 27%, на 150–200 тысяч – на 24%, на 200–250 тысяч – на 18%, на 300–350 тысяч рублей – на 14%. Как отмечают аналитики, тенденция связана с удорожанием ремонта автомобилей и ростом стоимости запчастей.

В Свердловской области эксперты сравнили цену полиса ОСАГО и возможные расходы на восстановление автомобилей после ДТП. Так, замена бампера на Haval F7 может обойтись виновнику аварии без страховки в 85–110 тысяч рублей, при том что средняя стоимость полиса в регионе составляет около 6,3 тысячи рублей. Ремонт двери Lada Vesta оценивается в 60–80 тысяч рублей при цене ОСАГО около 5,4 тысячи, а замена лобового стекла на Toyota Camry – в 70–90 тысяч рублей при стоимости полиса порядка 6,8 тысячи рублей.

Эксперты подчеркивают, что в реальных ДТП повреждения обычно затрагивают сразу несколько элементов, что делает итоговую сумму ремонта значительно выше. При этом даже для автомобилей с относительно дешевыми запчастями, таких как Lada «Нива», риск остается существенным – стоимость бампера составляет около 5 тысяч рублей, тогда как полис ОСАГО обходится примерно в 4 тысячи.

«Мы наблюдаем тревожный тренд: стоимость ремонта растет, а вместе с ней – и тяжесть убытков для кошелька водителя, который пренебрег полисом», – отметил заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Дмитрий Соколов. По его словам, рост числа выплат в диапазоне 350–400 тысяч рублей свидетельствует о заметном увеличении финансовых рисков для автомобилистов.

Стоимость полиса ОСАГО, как уточняют в компании, рассчитывается по формуле Центробанка с учетом территориального коэффициента, возраста и стажа водителя, мощности автомобиля и истории страхования. При этом для отдельных категорий автовладельцев действуют скидки, в том числе за безаварийную езду, позволяющие снизить цену страховки более чем вдвое – предусмотрены механизмы снижения стоимости ОСАГО. В частности, коэффициент бонус-малус за безаварийную езду позволяет уменьшить цену полиса до 54% в зависимости от страховой истории водителя. Сощщатется, кроме того, до конца 2025 года действует возможность компенсации затрат на оформление ОСАГО – она применяется, в том числе, при бронировании автомобиля в Свердловской области через сервис «Селект» на платформе «Авито Авто».

Александр Федоров © Вечерние ведомости
