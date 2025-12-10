Грабителя ювелирного салона в Качканаре вычислили по забытым документам на месте преступления

Александр Федоров © Вечерние ведомости

39-летнего жителя Качканара Дмитрия Е. приговорили к шести годам колонии строгого режима за ограбление ювелирного магазина. Раскрыть преступление удалось легко – мужчина оставил на месте кражи свои личные документы.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ограбление произошло 23 октября 2024 года в магазине «Оникс» в Качканаре. Мужчина зашёл в салон под видом покупателя, выбирая обручальные кольца, и в момент невнимательности продавца похитил планшет с ювелирными изделиями на сумму почти 1,85 млн рублей, после чего скрылся.С места преступления он уехал на такси в Екатеринбург, по дороге заехав в Нижний Тагил. В обоих городах Дмитрий сдавал украденные кольца в ломбарды, предварительно срезая с них бирки и клейма.Задержать мужчину удалось после того, как на месте ограбления были обнаружены его личные документы с фотографией. Подозреваемого задержали в Екатеринбурге. При нём нашли 17 золотых колец, а также деньги, полученные от продажи части похищенных украшений.В суде Дмитрий признал вину и извинился перед потерпевшей стороной. Качканарский городской суд признал его виновным по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ – грабёж в особо крупном размере – и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Сообщается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.