Грабителя ювелирного салона в Качканаре вычислили по забытым документам на месте преступления
Изображение создано с помощью нейросети
39-летнего жителя Качканара Дмитрия Е. приговорили к шести годам колонии строгого режима за ограбление ювелирного магазина. Раскрыть преступление удалось легко – мужчина оставил на месте кражи свои личные документы.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ограбление произошло 23 октября 2024 года в магазине «Оникс» в Качканаре. Мужчина зашёл в салон под видом покупателя, выбирая обручальные кольца, и в момент невнимательности продавца похитил планшет с ювелирными изделиями на сумму почти 1,85 млн рублей, после чего скрылся.
С места преступления он уехал на такси в Екатеринбург, по дороге заехав в Нижний Тагил. В обоих городах Дмитрий сдавал украденные кольца в ломбарды, предварительно срезая с них бирки и клейма.
Задержать мужчину удалось после того, как на месте ограбления были обнаружены его личные документы с фотографией. Подозреваемого задержали в Екатеринбурге. При нём нашли 17 золотых колец, а также деньги, полученные от продажи части похищенных украшений.
В суде Дмитрий признал вину и извинился перед потерпевшей стороной. Качканарский городской суд признал его виновным по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ – грабёж в особо крупном размере – и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Сообщается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
