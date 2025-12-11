В Екатеринбурге за год подешевела аренда квартир на 11%

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге за год заметно снизились цены на долгосрочную аренду жилья – медианная ставка упала на 11%. Город вошёл в число лидеров по удешевлению аренды среди крупных городов России, следует из данных «Авито Недвижимости» по итогам ноября 2025 года.Как уточнили аналитики платформы, за год предложение на рынке долгосрочной аренды в Екатеринбурге существенно выросло. Город оказался в числе лидеров по приросту выбора квартир, а особенно заметно увеличилось количество трёхкомнатных объектов – сразу на 42%. В целом по стране объём предложений в этом сегменте за год вырос на 34%.Спрос на аренду в Екатеринбурге также продолжает расти. По сравнению с ноябрём прошлого года интерес к долгосрочной аренде в городе увеличился на 31%. Наибольшую динамику показали студии – число просмотров выросло на 54%. Спрос на двухкомнатные квартиры увеличился на 36%, на однокомнатные – на 28%, сообщили в «Авито Недвижимости».По итогам ноября средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в Екатеринбурге составила 35,1 тыс. рублей в месяц. Это сопоставимо со среднероссийским уровнем, который оценивается в 35,3 тыс. рублей. Дешевле, чем год назад, арендовать жильё также стало в Москве, Краснодаре, Туле, Челябинске и ещё ряде городов.Как пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, в этом году рынок прошёл осенний пик спроса спокойнее, чем в 2024 году. По его словам, рост предложения позволил избежать дефицита, а многие арендаторы предпочли продлить действующие договоры, не тратясь на переезд, услуги риелторов и новые залоги. Кроме того, часть арендаторов на фоне снижения ключевой ставки стала рассматривать покупку жилья в ипотеку.Самые высокие ставки аренды в ноябре фиксировались в Москве и Санкт-Петербурге, самые низкие – в Кирове и Ульяновске. Екатеринбург при этом оказался в середине рейтинга крупных городов по стоимости долгосрочной аренды, следует из данных исследования.