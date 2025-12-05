Снег и похолодание ожидаются в Свердловской области в середине декабря

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится зимний характер погоды с осадками и понижением температуры. По данным Уральского УГМС, жителей региона ждут снегопады, метели и перепады температур.15 декабря в Свердловской области будет облачно, пройдёт снег, местами сильный, ожидается метель. На дорогах возможны снежные заносы. Ветер восточный с переходом днём на западный, 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью и днём составит −10…−15 °C, на севере региона до −20 °C. В Екатеринбурге прогнозируются снег и снежные заносы, температура ночью и днём −10…−12 °C.16 декабря погода останется облачной с прояснениями. В регионе ожидается небольшой снег, ночью местами умеренный, на дорогах сохранятся снежные заносы. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью −18…−23 °C, при прояснениях до −26 °C, днём −16…−21 °C. В Екатеринбурге ночью будет около −19 °C, днём до −17 °C, возможен небольшой снег.17 декабря в Свердловской области ожидается облачность с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Ветер западный, 3–8 м/с. Температура ночью −18…−23 °C, при прояснениях до −28 °C, днём −12…−17 °C, в горах и низинах до −22 °C. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют небольшой снег, ночью около −19 °C, днём до −13 °C.