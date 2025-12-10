Возрастное ограничение 18+

В екатеринбургской больнице посещение пациентки закончилось поножовщиной

15.33 Воскресенье, 14 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ГКБ №40 Екатеринбурга 12 декабря в 311 палате нейрохирургического корпуса возник конфликт между посетителями больницы. По данным пресс-службы больницы, оба пришли к пациентке 56 лет, которая проходила лечение в стационаре.

Стычка между сыном пациентки и его отчимом завершилась поножовщиной. Молодому мужчине 37 лет была нанесена травма грудной клетки, ему сделали операцию хирурги больницы.

Преступника задержала охрана учреждения. Ему также потребовалась медицинская помощь, после чего он находится под наблюдением сотрудников Росгвардии в приёмном отделении. Как сообщает пресс-служба, персонал и другие пациенты не пострадали.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
