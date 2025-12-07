При пожаре в жилом доме Екатеринбурга погиб человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Пожар произошел сегодня утром в жилом доме на улице Панельной в Екатеринбурге. Информация о возгорании поступило в экстренные службы в 09.54, об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.Огонь повредил домашнее имущество в подъезде на четвертом этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В условиях сильного задымления пожарные с использованием спасательных устройств вывело по лестничным маршам пятерых человек.Еще 15 жильцов, в том числе двое детей, покинули дом самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате происшествия один человек погиб.