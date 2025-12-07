Возрастное ограничение 18+

В театре музкомедии Екатеринбурга произошло задымление из-за короткого замыкания

16.32 Суббота, 13 декабря 2025
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Сегодня днем у здания театра музкомедии в Екатеринбурге работали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области Вечерним Ведомостям, сообщение о происшествии поступило в 15.37.

Как сообщает МЧС, в подвальном помещении административного здания произошло задымление без последующего горения. Причиной стало короткое замыкание электродвигателя. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек.

Для реагирования на вызов были привлечены 31 сотрудник личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, театр Музкомедии в Екатеринбурге готовится к масштабному ремонту. Сейчас в здании идёт подготовка к установке новых лифтов.

Ранее в театре музкомедии уже происходило возгорание. В 2024 году пожар возник в гримерке, тогда происшествие привело к гибели человека.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
