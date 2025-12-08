В лобовом столкновении на трассе Екатеринбург – Тюмень погибли двое

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Два человека погибли в аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень. ДТП произошло утром 15 декабря на 73-м километре дороги, сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком FAW. В результате удара погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Оба мужчины были пристегнуты ремнями безопасности.За рулём «Лады» находился 40-летний житель Сухого Лога. Его состояние в момент аварии будет установлено в ходе экспертизы. Водитель грузовика – 48-летний житель Башкортостана – не пострадал. Он перевозил замороженные продукты по маршруту Владимир – Новосибирск.Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей и изучают записи видеорегистраторов. Личность погибшего пассажира устанавливается. По факту аварии проводится проверка.