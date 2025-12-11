В больницах Екатеринбурга начали регулярно работать клоуны с детьми

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области профессиональные больничные клоуны на постоянной основе начали навещать пациентов детских стационаров. Артисты работают в отделении детской кардиохирургии Свердловской областной клинической больницы № 1, а также в Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.С пациентами встречаются пять специально подготовленных артистов, среди них четыре девушки и один молодой человек. Клоуны приходят в палаты парами два раза в неделю и выстраивают общение так, чтобы поддержать детей и сделать их больничные будни менее напряжёнными. Вместо готовых номеров они создают короткие импровизированные сценки, используя пластику, мимику и звуки.Отбор будущих больничных клоунов проходил через объявления в театрах Екатеринбурга. Кандидаты, прошедшие конкурс, участвовали в специальном тренинге, который провёл художественный руководитель АНО «Больничные клоуны» Илья Боязный. Обучение состоялось на базе Екатеринбургского театра юного зрителя.После стажировки первая команда приступила к работе в медицинских учреждениях. Как сообщает информационный портал Свердловской области, во время визитов артисты учитывают возраст и состояние каждого пациента, а также строго соблюдают санитарные требования и правила безопасности.