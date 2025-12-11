Возрастное ограничение 18+
Автомобили с пробегом в Свердловской области за год подешевели почти на 9%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Свердловской области за год снизилась на 8,6%. Такие данные по итогам ноября 2025 года привели эксперты Авито Авто, проанализировав предложение и цены на вторичном рынке региона.
По информации Авито Авто, осенью рынок вышел на плато, при этом по сравнению с началом года количество объявлений о продаже выросло на 14,5%. Несмотря на это, цены продолжили снижаться, а средняя стоимость автомобиля с пробегом в ноябре составила 730 тысяч рублей.
Наиболее заметное снижение цен аналитики зафиксировали у ряда массовых и премиальных моделей. Так, BMW 3 серии подешевел до 1,29 млн рублей, Mitsubishi Lancer до 420 тысяч рублей, Mercedes Benz E класса до 1,65 млн рублей, Kia Rio до 850 тысяч рублей, Chevrolet Niva до 400 тысяч рублей. Снижение по этим моделям составило от 3,6 до 7,2%.
По количеству объявлений лидируют автомобили LADA, на которые пришлось 16% предложения. Далее следуют Toyota с долей 8,1%, Hyundai 6,6%, Kia 5,7% и Nissan 4,9%. Среди отдельных моделей чаще всего продавались LADA Granta и Ford Focus, а также LADA Priora, Hyundai Solaris и LADA 2114 Samara.
Директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Авто Андрей Ковалев отметил, что с июня по октябрь в России наблюдался рост спроса на вторичном рынке на 26,6%. По его словам, на динамику повлияли снижение ключевой ставки, рост доступности кредитов, сезонное повышение покупательской активности и ожидание таможенно тарифных изменений.
