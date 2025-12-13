Перед Новым годом в Свердловской области усилили запустили рейды против незаконной вырубки елей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области до конца декабря вводят усиленный режим охраны лесов, чтобы пресечь незаконную вырубку хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников. В регионе стартовали дополнительные рейды и патрулирования лесных массивов и автодорог.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, с 15 по 31 декабря сотрудники лесничеств работают в усиленном режиме - на ключевых направлениях выставляют стационарные посты, также действуют мобильные группы, которые проверяют документы на заготовку и перевозку хвойных деревьев.В ведомстве уточнили, что жители могут законно заготовить ель или сосну для праздника, оформив разрешение в ближайшем лесничестве. Стоимость такой заготовки зависит от высоты дерева и начинается от нескольких десятков рублей.«Основная задача рейдов – не наказание, а профилактика и формирование бережного отношения к лесу как к общему природному богатству», – заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.В ходе проверок инспекторы вправе осматривать транспорт, изымать инструменты незаконной рубки и конфисковывать срубленные деревья. Материалы по выявленным нарушениям передаются в правоохранительные органы.За незаконную вырубку предусмотрена административная ответственность с штрафами для граждан и организаций. В случаях, когда ущерб лесному фонду признается значительным, возможна и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.