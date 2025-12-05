Возрастное ограничение 18+
Ura.ru возобновило работу после паузы на фоне конфликта с новыми владельцами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Редакция Ura.ru вернулась к работе после трёхдневного перерыва, связанного с внутренним конфликтом. В 10.16 начала обновляться лента региональных новостей.
Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на нового директора ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», учредителя издания, Андрея Ткаченко, по итогам переговоров с коллективом издание покинули лишь несколько сотрудников. По его словам, большая часть журналистов продолжает работу, региональные редакции и их руководители остались на местах.
Также Андрей Ткаченко рассказал изданию, что в статусе исполняющей обязанности главного редактора назначена Анастасия Гусарова. Ранее Гусарова возглавляла департамент внутренней и информационной политики Курганской области и уже работала в Ura.ru, где вела телеграм-канал «Погоны и галстуки», входящий в медиасетку агентства.
Напомним, что работа редакции была приостановлена 11 декабря на 72 часа. Причиной стал конфликт между коллективом и новыми владельцами. В СМИ сообщалось, что от работы были отстранены главный редактор Диана Козлова и глава редколлегии Михаил Вьюгин, а также уволены заместитель главного редактора Антон Ольшанников и редактор региональных редакций Игорь Сергеев.
Ткаченко сделал заявление о том, что Вьюгин выписывал себе многомиллионные премии, а компания-учредитель СМИ была вогнана в долги.
