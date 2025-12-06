КПРФ раскритиковала механизм назначения мэра Екатеринбурга и отказалась выдвигать своего кандидата

Александр Федоров © Вечерние ведомости

КПРФ не будет выдвигать своего кандидата в мэры Екатеринбурга. Такое решение приняли на заседании бюро свердловского обкома партии, уточнив, что оно связано с принципиальной позицией по действующей процедуре назначения главы города.В обкоме напомнили, что в феврале 2026 года завершится процедура, которую власти называют «выборами мэра Екатеринбурга». Коммунисты подчеркнули, что последовательно выступали за сохранение реального волеизъявления жителей при определении стратегии развития столицы Урала и выборе её руководителя.Как сообщили в КПРФ, в 2018 году фракция была единственной в Заксобрании Свердловской области, кто голосовал против отмены прямых выборов главы муниципалитета. В 2025 году депутаты-коммунисты также единственные не поддержали передачу полномочий по отбору кандидатов на пост мэра единолично губернатору.При этом в партии отметили, что «КПРФ обладает широким кругом потенциальных кандидатов на должность Главы Екатеринбурга».«Считаем, что нынешний механизм не отражает истинного волеизъявления горожан, а результат, по сути, предрешён», – резюмировали в свердловском отделении партии.