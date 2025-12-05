Возрастное ограничение 18+
Несостоявшийся концессионер мусорного полигона под Сысертью продолжил судиться с Россельхознадзором за спорный участок
ООО «Экологические системы» – дочерняя структура АО «Облкоммунэнерго», ранее принадлежавшего бизнесменам Бикову и Боброву и ныне национализированного, продолжает судиться с Россельхознадзором, оспаривая результаты проверок и предписания ведомства. Как следует из данных арбитража, 28 ноября в Арбитражном суде Свердловской области был зарегистрирован иск компании к Уральскому межрегиональному управлению Россельхознадзора, в котором оспариваются выводы проверок, проведённых в апреле–мае 2025 года.
Речь идёт о проверке участков, где хотели построить полигон «Екатеринбург–Юг» у деревни Андреевки в Сысертском районе. Россельхознадзор указал, что земля, хотя и была отнесена к землям сельхозназначения, должным образом не возделывалась. По данным суда, изначально иск был подан в челябинский арбитраж, поскольку после ликвидации свердловского управления Россельхознадзора региональное руководство находится в Челябинске. Однако там постановили, что дело может рассматриваться в Екатеринбурге.
Заседание по делу назначено на 20 января 2026 года.
Ранее мы публиковали репортажи из судов по аналогичным претензиям Россельхознадзора, но тогда ответчиком ещё был банк «Агропромкредит». Зимой 2024/2025 участки были переоформлены на ООО «Экологические системы».
Ещё один суд, касающийся участка под полигон, пройдёт в Санкт-Петербурге. В этом случае на законности перевода земель из сельхозназначения в промышленное настаивает МУГИСО. Как уточняют власти, сам полигон в Андреевке строить не будут – концессионное соглашение с ООО «Экологические системы» было расторгнуто.
