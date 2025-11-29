Ветерану Великой Отечественной войны и почетному гражданину Свердловской области Анне Королёвой исполнилось 104 года

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Сегодня в Свердловской области отмечают 104-й День рождения Анны Александровны Королёвой – участницы Великой Отечественной войны и почётного гражданина региона. О дне рождения напомнил губернатор области Денис Паслер.По данным главы региона, Анна Королёва ушла на фронт добровольцем в 1942 году, прибавив к своему возрасту один год. Она служила в зенитно-прожекторном полку и участвовала в обороне московского неба от вражеских авиаударов. Позднее подразделение перебросили в Краков, где Анна Александровна встретила Победу.После войны Королёва переехала в город Реж, где работала на механическом заводе. Там она познакомилась со своим будущим супругом, тоже участником войны. Семья воспитала троих детей, а сейчас Королёву окружают вниманием внуки, правнуки и праправнуки.«История жизни Анны Александровны — пример самоотверженной любви к Родине, мужества и героизма поколения победителей, которые защитили нашу страну.От всей души поздравляю Анну Александровну с Днём рождения! Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго!», – написал Денис Паслер в своем телеграм-канале.