Ветерану Великой Отечественной войны и почетному гражданину Свердловской области Анне Королёвой исполнилось 104 года
Фото: соцсети Дениса Паслера
Сегодня в Свердловской области отмечают 104-й День рождения Анны Александровны Королёвой – участницы Великой Отечественной войны и почётного гражданина региона. О дне рождения напомнил губернатор области Денис Паслер.
По данным главы региона, Анна Королёва ушла на фронт добровольцем в 1942 году, прибавив к своему возрасту один год. Она служила в зенитно-прожекторном полку и участвовала в обороне московского неба от вражеских авиаударов. Позднее подразделение перебросили в Краков, где Анна Александровна встретила Победу.
После войны Королёва переехала в город Реж, где работала на механическом заводе. Там она познакомилась со своим будущим супругом, тоже участником войны. Семья воспитала троих детей, а сейчас Королёву окружают вниманием внуки, правнуки и праправнуки.
«История жизни Анны Александровны — пример самоотверженной любви к Родине, мужества и героизма поколения победителей, которые защитили нашу страну.
От всей души поздравляю Анну Александровну с Днём рождения! Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго!», – написал Денис Паслер в своем телеграм-канале.
