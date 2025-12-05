Холодная неделя в Свердловской области: синоптики предупреждают о снеге, изморози и морозах до -31°

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Начало недели принесёт в Свердловскую область холодную погоду с снегом, морозом и местами метелью. Синоптики Уралгидрометцентра предупреждают о сильных перепадах температуры и возможной изморози.ночью будет облачно, на севере небольшой снег, на юге умеренный, местами метель, на севере возможна изморозь. Днем осадки постепенно прекратятся, будет переменная облачность. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Ночные температуры на юге -13,-18°, днем -11,-16°, на севере ночью -21,-26°, днем -18,-23°, на крайнем севере -26,-31°. В Екатеринбурге ночью прогнозируется снег и -16°, днем -15°.регион накроет переменная облачность без осадков, возможна изморозь. Ветер южный 3-8 м/с. Ночные температуры составят -25,-30°, на крайнем севере и юго-западе -21,-26°, днем -18,-23°, на крайнем севере -13,-18°. В Екатеринбурге без осадков, ночью -27°, днем -20°.облачность будет с прояснениями, местами пройдет снег на севере и отдельных территориях области днем. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Ночные температуры ожидаются -18,-23°, днем -4,-9°. В Екатеринбурге осадков не предвидится, ночью -21°, днем -6°.