В турецких кинотеатрах покажут фильм уральского режиссёра «Легенды наших предков»

Фильм «Легенды наших предков», который снял уральский режиссёр Иван Соснин, выйдет в широкий прокат в Турции 9 января. Как уточняет информационный портал Свердловской области, показы пройдут в основных городах страны, а также запланированы специальные сеансы для школ, образовательных центров и университетов, где изучают русский язык. Зрители увидят картину на языке оригинала с турецкими субтитрами.Сотрудничество стало возможным после участия режиссёра в Международном фестивале креативных индустрий, проходившем в Свердловской области в конце августа 2025 года. Одним из направлений фестиваля были вопросы производства и дистрибуции кино.Директор международной дистрибуции и копродукции Алина Арслантюрк отметила, что о фильме узнала именно на фестивале в Екатеринбурге и увидела его потенциал для турецкого рынка. «Русскоязычная аудитория здесь охотно реагирует на истории, вызывающие чувство ностальгии и связи с родиной. Особенно важно, что наша миссия не ограничивается только русскоязычными зрителями — мы активно открываем российские фильмы для турецкой аудитории», — рассказала Арслантюрк.