Городские службы отчитались о вывозе 1,5 тысяч тонн снега с улиц Екатеринбурга за прошедшие выходные

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали 619 единиц техники и более тысячи дорожных рабочих для ликвидации последствий снегопада, сообщили в пресс-службе мэрии. По утверждению мэрии, за субботу и воскресенье вывезли около 1,5 тысячи тонн снега, 135 тонн грязи и 71 тонну мусора.В администрации уточнили, что для колонн комбинированных дорожных машин применялась «зелёная волна», а тротуары и проезжие части обработали 446 тоннами противогололёдных материалов и песка.Сегодня уборка продолжается: вышли 208 машин и 456 рабочих, заявили в мэрии. В городе работают 72 КДМ, 76 тракторов, 36 самосвалов, 11 фронтальных погрузчиков и другая техника. Синоптики уточняют, что в ближайшие дни ожидается стабильная минусовая температура, без новых осадков.При этом горожане в соцсетях жалуются, что улицы остаются снежными. Многие считают, что фактическое состояние улиц «совсем не похоже» на озвученные городом масштабы уборки.