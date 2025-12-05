Возрастное ограничение 18+
Городские службы отчитались о вывозе 1,5 тысяч тонн снега с улиц Екатеринбурга за прошедшие выходные
Фото: Вечерние ведомости
Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали 619 единиц техники и более тысячи дорожных рабочих для ликвидации последствий снегопада, сообщили в пресс-службе мэрии. По утверждению мэрии, за субботу и воскресенье вывезли около 1,5 тысячи тонн снега, 135 тонн грязи и 71 тонну мусора.
В администрации уточнили, что для колонн комбинированных дорожных машин применялась «зелёная волна», а тротуары и проезжие части обработали 446 тоннами противогололёдных материалов и песка.
Сегодня уборка продолжается: вышли 208 машин и 456 рабочих, заявили в мэрии. В городе работают 72 КДМ, 76 тракторов, 36 самосвалов, 11 фронтальных погрузчиков и другая техника. Синоптики уточняют, что в ближайшие дни ожидается стабильная минусовая температура, без новых осадков.
При этом горожане в соцсетях жалуются, что улицы остаются снежными. Многие считают, что фактическое состояние улиц «совсем не похоже» на озвученные городом масштабы уборки.
В администрации уточнили, что для колонн комбинированных дорожных машин применялась «зелёная волна», а тротуары и проезжие части обработали 446 тоннами противогололёдных материалов и песка.
Сегодня уборка продолжается: вышли 208 машин и 456 рабочих, заявили в мэрии. В городе работают 72 КДМ, 76 тракторов, 36 самосвалов, 11 фронтальных погрузчиков и другая техника. Синоптики уточняют, что в ближайшие дни ожидается стабильная минусовая температура, без новых осадков.
При этом горожане в соцсетях жалуются, что улицы остаются снежными. Многие считают, что фактическое состояние улиц «совсем не похоже» на озвученные городом масштабы уборки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию