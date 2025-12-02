Возрастное ограничение 18+
На трассе в сторону Алапаевска в ДТП с «буханкой» погиб человек
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На 111-м километре автодороги «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» сегодня утром произошло тяжёлое ДТП с участием автомобиля «буханка» и ГАЗели. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, водитель «буханки» выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ГАЗелью, двигавшейся навстречу.
Как уточнили в ГИБДД, один из пассажиров «буханки» погиб на месте. Водителя и ещё четырёх пассажиров доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь. Личности участников аварии сейчас устанавливаются.
Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводится осмотр, опрос свидетелей и необходимые процессуальные мероприятия для установления обстоятельств ДТП.
На данном участке трассы организовано реверсивное движение. В Госавтоинспекции призывают водителей строго соблюдать скоростной режим, выбирать скорость с учётом погоды и состояния дороги, не выезжать на встречную полосу в местах, где это запрещено, и быть особенно внимательными на загородных трассах.
